Juventus-Nizza, i convocati di Spalletti: la scelta su Yildiz

Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Mister Luciano Spalletti: oggi i bianconeri ospiteranno allo Juventus Training Center il Nizza con calcio d'inizio programmato alle 18. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
JUVENTUS-NIZZA, I CONVOCATI
2 Celik
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
8 Koopmeiners
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
21 Miretti
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
29 Arthur
32 Cabal
43 Gil Puche
45 Oboavwoduo
46 Licina
47 Durmisi
50 Bruno