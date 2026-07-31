Juventus-Nizza, i convocati di Spalletti: la scelta su Yildiz

31 Lug 2026 - 12:27
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Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Mister Luciano Spalletti: oggi i bianconeri ospiteranno allo Juventus Training Center il Nizza con calcio d'inizio programmato alle 18. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

JUVENTUS-NIZZA, I CONVOCATI

2 Celik

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

8 Koopmeiners

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

21 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

29 Arthur

32 Cabal

43 Gil Puche

45 Oboavwoduo

46 Licina

47 Durmisi

50 Bruno

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