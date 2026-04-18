Qualificazioni Mondiali femminili, Danimarca-Italia 0-0

L'Italia femminile ha pareggiato 0-0 a Copenaghen contro la Danimarca nella gara valida per il quarto turno del girone di qualificazione al Mondiale 2027. Le azzurre non sfruttano le tante occasioni costruite soprattutto nel secondo tempo durante il quale l'Italia ha dimostrato di avere più vigore e smalto delle padrone di casa. La squadra di Soncin tornerà in campo il 5 giugno contro la Serbia. Il 9 giugno ultima sfida in trasferta contro la Svezia.