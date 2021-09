Qualificazioni mondiali, Chochev fa vincere la Bulgaria

GRUPPO C

Nel girone dell’Italia, l’ex giocatore del Palermo decide la sfida contro la Lituania con il gol vittoria all’82’



La Bulgaria trova soltanto nel finale la sua prima vittoria nel girone C delle qualificazioni ai mondiali, lo stesso dell’Italia. Gli uomini di Petrov battono la Lituania 1-0 all’82’ grazie all’ex Palermo Chochev e danno continuità al pareggio contro gli azzurri di qualche giorno fa. I padroni di casa mantengono il controllo del gioco per la maggior parte della partita, consapevoli di avere maggiore qualità in campo. I primi tentativi, in avvio, mancano però di precisione. Le occasioni più ghiotte capitano a Despodov, che non è nella sua giornata migliore: prima fallisce da pochi passi su assistenza di Yomov, poi trova la parata di Setkus. La Lituania si limita a difendere, anche in maniera ordinata, e non concede spazi. Nella ripresa i baltici provano a rendersi pericolosi, soprattutto dalla distanza con Kalzlauskas e Baravykas. Iliev cerca di inventare un paio di giocate per la Bulgaria, ma fatica ad accendere la luce. Il gol vittoria arriva soltanto all’82’, quando l’ex giocatore del Palermo Chochev, entrato nella ripresa, incorna il calcio piazzato di Despodov e spedisce in rete. Il colpo di testa vale il primo successo nel girone per i bulgari, che salgono a cinque punti. La Lituania invece si ferma a un passo dal suo primo punto nel raggruppamento, ma torna a casa con il quarto ko.