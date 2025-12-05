Var per gli angoli al Mondiale? Collina: "Non rallenterà il gioco"

E l'utilizzo del Var per valutare anche i calci d'angolo non rallenterà le partite. Ne è convinto il responsabile arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina. "Il criterio principale è l'assenza di ritardi. Con i calci d'angolo, c'è un ritardo fisiologico perché quando viene concesso un calcio d'angolo, normalmente si aspetta che i due difensori centrali arrivino - ha dichiarato Collina durante un briefing a Washington - Normalmente ci vogliono 10-15 secondi per preparare gli attaccanti. In questi 10-15 secondi, se il calcio d'angolo viene assegnato erroneamente, tutti hanno la prova che sia stata presa una decisione sbagliata", ha spiegato. Le misure saranno discusse ulteriormente nella prossima riunione dell'Ifab a gennaio. Nella riunione di ottobre, l'Ifab ha concordato che il Var potrebbe essere esteso per coprire i casi di secondi cartellini gialli mostrati erroneamente che portano a un rosso.