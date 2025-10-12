L'Italia di Gattuso crea e cresce, ma servono costanza e attenzione verso Israele

Ancora tre gare, con due scontri diretti non di poco conto contro Israele e Norvegia, col match di martedì a Udine contro la formazione di Ben Shimon che può di fatto regalare il pass anticipato per gli spareggi, ma una sfida che può dire tanto sul valore dell'Italia. Perché se è vero che il sorpasso alla Norvegia in testa alla classifica è ormai impossibile, con la differenza reti che premia Haaland e compagni in caso di arrivo a pari punti, dopo la gara di andata a Debrecen serve una prova di forza. Una prestazione che deve innanzitutto confermare quanto di buono visto nelle tre uscite della Nazionale targata Gattuso, ma che deve soprattutto mostrare l'Italia costante, precisa e attenta. E perché no, anche cinica.