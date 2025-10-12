Barcolana57 al via, un mare di vele nel golfo di Trieste

Il tradizionale colpo di cannone delle 10.30 ha dato il via ufficiale a Barcolana57, alla quale partecipano ben 1.865 imbarcazioni. Il percorso della Barcolana57 è lo stesso della precedente edizione: un quadrilatero di regata a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La linea di partenza è posizionata tra Barcola e Miramare: si naviga per 4,3 miglia nautiche fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per altre 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all'arrivo: si naviga fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, davanti a piazza dell'Unità, è posizionato l'arrivo della regata. Le previsioni meteo parlano di vento leggero, a sei nodi sul campo di regata ma con bora in partenza, raffiche a 15 nodi a Miramare; poi dovrebbe seguire un chiaro giro di vento verso Ovest. Il presidente della società velica che organizza la regata, Mitja Gialuz, ha parlato di "un numero impressionante di barche". Tra queste, con il mascone numero 1.000, a bordo di uno scafo di 24 piedi, c'è anche Wendy Schmidt, 'Lady Google'.