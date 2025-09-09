Italia, ecco cosa serve per arrivare ai Mondiali del 2026: calendario, classifica e l'ostacolo Haaland

© Getty Images
L'Italia ha blindato il secondo posto ma restano vietati i passi falsi
Il doppio successo su Estonia e Israele ha permesso all'Italia di respirare dopo il difficile inizio delle qualificazioni in vista dei prossimi Mondiali. Gli azzurri hanno blindato la seconda posizione che assicura i play-off e vedono anche da più vicino la Norvegia, adesso distante tre punti. Certo, la strada per arrivare direttamente all'attesa manifestazione in Usa, Messico e Canada continua a essere in salita visto che i margini d'errore in vista delle prossime 4 uscite restano minimi.
Per aggiudicarsi il primo posto nel girone infatti, l'Italia deve vincere le gare rimanenti e sperare in un passo falso della Norvegia. O in alternativa fare en plein e sistemare la differenza reti, ossia il criterio decisivo in caso di arrivo a puri punti. Adesso Haaland e compagni sono a +11, mentre la Nazionale è ferma a +5. Quindi bisognerà vincere e segnare molto.
Calendario alla mano lo scontro con la Norvegia il prossimo 15 novembre risulterà decisivo. L'alternativa restano i play-off, con semifinali in programma rispettivamente il 26 e il 31 marzo. Appuntamento se possibile, da evitare visti i precedenti. Molto però, se non tutto, è nelle mani della Norvegia.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE
Norvegia 12 (4 partite disputate, differenza reti +11), Italia 9 (4 partite disputate, differenza reti +5), Israele (5 partite disputate, differenza reti +4), Estonia 3 (5 partite disputate, differenza reti -8), Moldova 0 (4 partite disputate, differenza reti -12)
IL CALENDARIO DELL'ITALIA
11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia
I CRITERI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI
1) Differenza reti generale nel gruppo 2) Maggior numero di gol fatti nel gruppo 3) Punti fatti negli scontri diretti 4) Miglior differenza reti negli scontri diretti 5) Maggior numero di gol fatti negli scontri diretti 6) Maggior numero di gol fatti in trasferta negli scontri diretti
