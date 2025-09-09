Paradosso Italia: prolifica e di carattere, ma fragile. Gattuso deve lavorare sul gruppo

Carattere ed entusiasmo vanno bene, anzi sono alla base di ogni successo, ma anche contro Israele la nazionale italiana ha mostrato evidenti lacune quando il ritmo e l'aggressività in mezzo al campo si alzano. A preoccupare però sia contro l'Estonia che ancora di più contro Israele è stato l'approccio ai match, di capitale importanza entrambi verso l'obiettivo. Gli svarioni di Barella, Bastoni, Mancini e Donnarumma già nei primi minuti della sfida di Debrecen sono preoccupanti anche perché non solo hanno permesso a Israele di prendere coraggio e sbloccare la partita, ma soprattutto si sono ripetuti nel finale quando il risultato sembrava in ghiaccio (sul 4-2 di Raspadori) rimescolando tutto prima del clamoroso lieto fine di Tonali.