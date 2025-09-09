Qualificazioni Mondiali: la Norvegia ne fa undici, vincono Francia e Inghilterra

Trema e vince la Francia, che scatta verso il primo posto nel gruppo D col successo per 2-1 sull'Islanda. I Bleus rischiano grosso e vanno sotto, quando al 21' l'errore di Olise spiana la strada al gol del figlio d'arte Andri Gudjohnsen. I francesi prendono d'assalto l'area rivale, ma Olafsson para ogni singolo tiro e capitola solo su rigore: Thuram se lo guadagna, Mbappé lo trasforma. Il leader francese effettua un passo verso la storia, salendo a quota 52 gol e superando Henry: gli resta davanti solo Giroud (57), che sarà il prossimo da battere per diventare il miglior marcatore di sempre della Francia. La stella del Real Madrid è protagonista anche nel 2-1, servendo l'assist a Barcola (61'), ma la partita non è finita: Tchouameni si fa espellere al 67'. L'Islanda ci crede e attacca, la Francia si difende con Rabiot e vince col brivido: annullato il pari di Gudjohnsen all'87' per una spinta, rivista al Var. Nel finale il debutto di Ekitike, che prende parte a una vittoria pesante: Francia a quota 6 punti e +3 sull'Islanda. Restano a un punto invece Azerbaijan e Ucraina, che pareggiano 1-1 dopo il ko al debutto: Mahmudov risponde su rigore alla rete di Sudakov.