Gattuso a caccia dell'equilibrio: una punta è in bilico. Si scalda Raspadori

Gattuso non ha ancora deciso quale undici schierare contro Israele, formazione che ha realizzato ben undici gol finora: l'ex allenatore di Milan e Fiorentina potrebbe riproporre il 4-4-2 visto alla prima uscita. Ma attenzione al più equilibrato 4-3-3 e farne le spese sarebbe uno tra Kean e Retegui. Ciò con l'aggiunta di un centrocampista che andrebbe a supportare Barella e Tonali per una formazione più equilibrata. In difesa invece confermati Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. Attenzione invece all'attacco: Giacomo Raspadori, che ha letteralmente spaccato la partita con l'Estonia dopo l'ingresso nella ripresa, potrebbe avere una chance dal primo minuto.