Qualificazioni Mondiali 2022: l'Inghilterra travolge Andorra, Bale rimonta la Bielorussia

QUALIFICAZIONI MONDIALI

La formazione di Southgate vince 4-0: decidono la doppietta di Lingard e le reti di Kane (rigore) e Saka. La tripletta dell'attaccante del Real regala il 3-2 in rimonta al Galles

Quinta vittoria in altrettante partite di qualificazione ai Mondiali 2022 per l'Inghilterra, che travolge 4-0 in casa Andorra. A Wembley, decidono la doppietta di Lingard (18' e 78'), e le reti di Kane (rigore al 72') e Saka (85'). Grazie alla strepitosa tripletta di Gareth Bale, in gol al 5', al 69' e al 93', il Galles batte 3-2 in rimonta la Bielorussia, avanti 2-1 grazie a Lisakovich e Sedko. L'Albania di Reja batte 1-0 l'Ungheria.

INGHILTERRA-ANDORRA 4-0

Continua il percorso perfetto nelle qualificazioni a Qatar 2022 dell'Inghilterra, che ottiene il quinto successo in altrettante partite grazie al travolgente 4-0 su Andorra. A Wembley, i vicecampioni d'Europa si riversano subito in attacco a caccia del vantaggio e schiacciano gli avversari, che però si difendono con ordine. La prima occasione arriva al 16', con il destro in area di Saka su assist di Bellingham respinto sulla linea dalla difesa ospite. Due minuti dopo, però, i Tre Leoni la sbloccano grazie a Lingard, che controlla in area dopo la respinta di testa di Vales su cross di Saka e con il sinistro batte Gomes. I padroni di casa legittimano il vantaggio e sfiorano il bis con la rovesciata sugli sviluppi di calcio di punizione di Coady. Nella ripresa, Southgate inserisce tre big: entrano Mount, Grealish e Kane. E proprio i gioielli di Chelsea e City confezionano l'azione del raddoppio, con Mount che si guadagna il calcio di rigore su invenzione di Grealish e Kane che realizza il 2-0 al 72'. Sei minuti dopo, Lingard riceve da Saka e con un destro sul secondo palo segna la rete del 3-0, che chiude definitivamente il match. Acquisiti i tre punti, la formazione di casa si scatena e trova il poker all'85' grazie al colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo di Saka, ben servito da Lingard. L'ultima azione è un destro all'incrocio di Kane parato splendidamente da Gomes: finisce 4-0, con l'Inghilterra che fa su 5-5 e sale a 15 punti, rafforzando la vetta del gruppo I.

BIELORUSSIA-GALLES 2-3

Uno strepitoso Gareth Bale ribalta la Bielorussia e consegna tre preziosissimi punti al Galles, che sotto 2-1 vince 3-2 in trasferta e resta in corsa nel gruppo E. Match ricco di gol e rigori: il primo lo segna proprio l'asso del Real Madrid dopo il fallo in area di Chernik, ma al 29' Lisakovich, sempre dagli undici metri, pareggia punendo l'irregolarità di Gunter. Passa appena un minuto e l'autore dell'1-1 serve a Sedko il pallone del sorpasso. Al 69', però, ecco il terzo rigore: Ebong commette fallo e ancora Bale, dal dischetto, firma il 2-2 e la doppietta personale. All'ultima azione, ecco il 3-2 per il Galles: Chernik mura due volte Harris in area, ma interviene malissimo sul tap-in finale di Bale, che con una tripletta regala un successo preziosissimo al Galles, ora a 6 punti, mentre la Bielorussia resta a quota 3.

ALBANIA-UNGHERIA 1-0

Successo preziosissimo per l'Albania di Edy Reja, che grazie al gol all'87' batte 1-0 l'Ungheria e resta in corsa per gli spareggi. Primo tempo con poche emozioni: Berisha è bravo a parare in avvio e a due passi dall'intervallo su Kleinheisler e Szoboszlai. Nella ripresa, sono i padroni di casa ad insistere, con Gulacsi che deve respingere le occasioni di Balaj e Cekici. La sfida si decide proprio all'87' grazie a Broja, che si mette in proprio e fulmina Gulacsi, regalando l'1-0 con brivido all'Albania, risultato certificato solo dopo la revisione al Var. Con questo successo, la formazione di Reja sale a 9 punti nel gruppo I e sorpassa l'Ungheria, ferma a 7, rilanciandosi per almeno un posto negli spareggi.

ISLANDA-MACEDONIA DEL NORD 2-2

Finisce 2-2 tra Islanda e Macedonia del Nord. Partita dai due volti a Reykjavik: gli ospiti sbloccano il match dopo appena 12 minuti grazie a Velkovski, bravo a sfruttare l'assist di Alioski da calcio d'angolo e a siglare di testa l'1-0. Secondo tempo infuocato: l'ex Leeds conclude dal limite e trova il raddoppio al 54', poi l'Islanda sembra trovare il gol dieci minuti con Arnason, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale, Bjarnason accorcia le distanze (78'), quattro minuti dopo Trajkovski colpisce il palo, ma all'84' arriva il 2-2 con Gudjohnsen Andri. I padroni di casa invocano anche il rigore all'ultima azione, ma il pareggio resiste fino alla fine: la Macedonia fallisce l'obiettivo di mettere pressione a Germania e Armenia e resta al terzo posto del gruppo J con 8 punti, mentre l'Islanda si porta a 4.