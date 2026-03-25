Qualificazioni Europeo Under 19, l'Italia supera Scozia 3-0

Esordio col botto per la Nazionale Under 19, che supera con un netto 3-0 i padroni di casa della Scozia all'Excelsior Stadium di Airdrie, nella prima giornata del Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni all'Europeo Under 19 della prossima stagione. Gli Azzurrini si portano così al primo posto in solitaria con 3 punti, approfittando del pareggio 1-1 tra Polonia e Irlanda a Glasgow. L'Italia si è portata avanti al 48' grazie al difensore del West Bromwich Albion, Dauda Amihere Iddrisa, per poi raddoppiare al 52' con l'attaccante dell'Empoli, Thomas Campaniello. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato il centravanti classe 2009 della Roma, Antonio Arena, al 72'.