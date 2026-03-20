Under 21, prima volta per Ahanor: i convocati per Macedonia e Svezia

I balcanici hanno appena 3 punti all'attivo ma, come già dimostrato nella gara d'andata, sono squadra tutt'altro che da sottovalutare. A Bitola, infatti, gli Azzurrini giocarono un match 'sporco', riuscendo a imporsi per 1-0 dopo una gara di sofferenza giocata per 75' in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Moruzzi. Più largo, invece, è stato il successo sulla Svezia a Cesena: il 4-0 resta probabilmente la miglior partita giocata dai ragazzi di Baldini in queste qualificazioni europee, ma gli scandinavi - che di punti in classifica ne hanno 9 - sono ancora aggrappati alle chance di secondo posto e proveranno a sfruttare il doppio match casalingo di marzo: il 26, infatti, ospiteranno sempre a Boras il Montenegro (anch'esso a 9 punti). Uno solo il precedente con la Macedonia, il già citato 1-0 di Bitola, mentre contro la Svezia sarà il 23° match in assoluto: Azzurrini avanti con 10 vittorie a fronte di 4 sconfitte e 8 pareggi. Baldini ha dovuto fare i conti anche con qualche infortunio, come quelli fra gli altri di Mane, Idrissi e Camarda (quest'ultimo si unirà al gruppo mercoledì sera e vedrà la partita di Empoli assieme al resto della delegazione) e ha inoltre salutato con piacere la chiamata di Palestra e Pisilli in Nazionale maggiore).