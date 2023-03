Qualificazioni Euro2024: Spagna e Svizzera iniziano al meglio, pari per la Croazia

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Buona la prima per de la Fuente con le Furie Rosse: 3-0 alla Norvegia, in gol Dani Olmo e Joselu (doppietta). Il Galles riacciuffa Kramaric e compagni, 5-0 elvetico alla Bielorussia

© Getty Images Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Luis de la Fuente sulla panchina della Spagna, con Morata capitano: le Furie Rosse sconfiggono 3-0 la Norvegia, coi gol di Dani Olmo (13') e Joselu, che entra e segna una doppietta in due minuti. Il Galles riacciuffa la Croazia sull'1-1, sorridono la Turchia di Calhanoglu e la Svizzera, che travolge la Bielorussia con un perentorio 5-0. Pari tra Kosovo e Israele (1-1), vittorie per Romania e Scozia.

GRUPPO A

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Luis de la Fuente sulla panchina della Spagna, che gestisce a lungo la sfida e sconfigge 3-0 la Norvegia, nella prima di Alvaro Morata da capitano. Gli scandinavi iniziano la partita con grande attenzione difensiva e vengono puniti al 13' con un'intuizione di Dani Olmo, che devia di tacco il cross di Baldé. La Norvegia si vede negare un rigore e sale di tono, con la grande risposta di Kepa sulla conclusione di Aursnes. Il portiere sale in cattedra e salva nuovamente i suoi al 52', mentre all'80' lo grazia Sørloth con un errore sottoporta. All'81' esce Morata ed entra Joselu, che vive un'autentica favola. La punta dell'Espanyol debutta alla soglia dei 33 anni in nazionale (li farà lunedì) e trova una doppietta in due minuti: all'83' colpisce Nyland di testa, all'85' ecco il tap-in dopo la strepitosa azione di Oyarzabal e la parata del portiere. Vince 3-0 e ottiene un grande risultato la Spagna, contro un'avversaria priva dell'infortunato Haaland.

Nell'altra sfida di giornata arriva lo stesso risultato per la Scozia su Cipro, che schierava gli "italiani" Ioannou (Como) e Kastanos (Salernitana) e viene travolta in un match senza storia. Ad Hampden Park apre le danze McGinn al 21', ma la gara resta a lungo in equilibrio e si risolve definitivamente solo nel finale. Il protagonista è il subentrante McTominay, che firma la doppietta della sicurezza all'87' e al 93'. In panchina per tutta la sfida il gioiello del Bologna Lewis Ferguson. Nello stesso girone c'è la Georgia di Kvaratskhelia, che riposava in questa giornata e martedì sfiderà la Norvegia.

GRUPPO D

Sfuma in extremis la vittoria della Croazia, che pareggia 1-1 contro il Galles. Dominano a centrocampo Modric e compagni, che sfiorano il vantaggio al 16' (salva Ward) e lo trovano al 28': lo firma proprio il centravanti dell'Hoffenheim, con un rasoterra dal limite dopo aver vinto il duello fisico con Williams. La Croazia gestisce, trema sull'errore di Daniel James al 60' e sembra in pieno controllo, finchè non esce Luka Modric. Una sostituzione che dà la sensazione della vittoria raggiunta e fa perdere la concentrazione ai croati, puniti al 93' da Broadhead: il giocatore dell'Ipswich, cresciuto nell'Everton, colpisce sul secondo palo dopo un'azione nata da una rimessa lunga.

Il girone D viene dunque guidato dalla Turchia di Hakan Calhanoglu, che sconfigge 2-1 l'Armenia a Yerevan in una gara che poteva mettersi davvero male. Kuntz e i suoi subiscono infatti il gol dello svantaggio dopo dieci minuti, quando Ozan Kabak devia in rete il cross di Hovhannisyan per anticipare Zelarayan. La reazione della Turchia è però immediata, con Cengiz Ünder a sfiorare il pareggio, che arriva al 34': lo firma Orkun Kökçü, gioiello del Feyenoord, con un perfetto rasoterra. L'1-1 resiste fino al 64', quando Enes Ünal lancia in rete Aktürkoğlu sugli sviluppi di una posizione battuta rapidamente. Vince 2-1 la Turchia e guida il girone D, che vedeva a riposo la Lettonia.

GRUPPO I

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Svizzera nelle qualificazioni ad Euro2024, con una goleada e il 5-0 alla Bielorussia. E dire che gli elvetici rischiano grosso al 2', quando Khvashchinskiy colpisce la traversa. Un'azione che è la sveglia necessaria per i ragazzi di Murat Yakın, che da qui in poi dilagano. Il protagonista del match è Renato Steffen, che firma il vantaggio in tap-in al 4', raddoppia di prima al 17' e trova la tripletta al 29' sull'assist di Ricardo Rodriguez. Superlativa la prova dell'esterno del Lugano, che viene sostituito al 58' con la sfida in ghiaccio. La Svizzera, però, non si ferma e cala il poker con Granit Xhaka: il suo sinistro a incrociare non lascia scampo a Kudravets, che viene nuovamente punito al 65' dal giovane Amdouni (Basilea).

Finisce 5-0 per la Svizzera, favorita di questo girone, che guida in tandem con la Romania, vincente contro Andorra. Un 2-0, quello rumeno, che porta la firma di due giocatori visti in Serie A. Dopo una prima rete annullata, apre le marcature al 34' Dennis Man: l'esterno del Parma sfrutta il cross di Moruțan (Pisa) e colpisce di testa sul secondo palo, battendo Iker Alvarez. Nell'apertura della ripresa, ecco il raddoppio dell'ex interista Denis Alibec, letale nell'uno-contro-uno. La partita di Andorra, già in difficoltà, finisce quando Rebes viene espulso al 61'. Nell'ultima gara del gruppo I, pareggiano 1-1 Israele e Kosovo. La sfida si sblocca con l'autorete di Eli Dasa sul cross di Rashica (36'), poi succede di tutto: Solomon sfiora il pari, Rashica si vede annullare il raddoppio per offside e al 56' arriva l'1-1 israeliano. Lo firma Dor Peretz, ex mediano del Venezia, col destro a incrociare sull'assist dello scatenato Solomon. Israele e Kosovo conquistano così il primo punto nelle qualificazioni.