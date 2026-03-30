Qualif. Euro U21, Baldini: "In Svezia avendo fatto il massimo"

È una Under 21 che si diverte in campo e che fa gruppo fuori: "Hanno capito che quando giocano devono essere una squadra, devono avere un'idea di gioco e devono essere in grado di svilupparla - prosegue il tecnico -. Da quando li ho visti la prima volta lo scorso settembre, sono migliorati tantissimo, anche grazie al minutaggio aumentato nelle rispettive squadre. Non nutro nessuna sorta di preoccupazione, perché hanno fatto il massimo di ciò che potevano fare in questi giorni: sono sereno". Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, Baldini continua a spingere sulla crescita degli Azzurrini: "Ogni giorno devono migliorarsi attraverso gli allenamenti e quello che poi conta sono la partita e la prestazione, è solo tramite quest'ultima che arrivano le vittorie. Rispetto all'inizio del nostro cammino sono cresciuti sotto tanti aspetti: in fase di non possesso, per esempio, tutti rincorrono, a partire dagli attaccanti. Questi ragazzi possono diventare tutti giocatori di alto livello: a centrocampo giochiamo più in verticale, non appoggiamo all'indietro e proviamo a riempire l'area. Con gli inserimenti ci rendiamo pericolosi e sono spesso arrivati i gol dai centrocampisti".