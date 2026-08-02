Gvardiol promuove Maresca: "E' perfetto per il Manchester City"

02 Ago 2026 - 12:14
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Enzo Maresca è l'allenatore "perfetto" per il Manchester City, afferma il difensore croato Josko Gvardiol, parlando del successore di Pep Guardiola, che ha lasciato il club dopo un decennio di successi. Maresca ha esordito ieri sulla panchina, nell'amichevole persa ai rigori contro l'Inter a Hong Kong, dopo la quale Gvardiol ha dato voce alle sue impressioni alla Bbc. "Il livello è altissimo e la sua scelta come allenatore è stata azzeccata - ha dichiarato il difensore reduce dai Mondiali -. Penso che abbia delle qualità, delle idee nuove e dobbiamo anche capire cosa faremo con lo stile di gioco, il calcio che proporremo e le tattiche. Penso che sia perfetto, ma ovviamente ci vuole tempo. Il nostro compito è aiutarlo il più possibile e anche ascoltarlo per cercare di adattarci in fretta. Quanto a me, abbiamo parlato un po' del mio infortunio e anche di come giocavo prima con Pep".

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