Psg, ottimismo per Hakimi e Dembelé: saranno a disposizione per la finale di Champions

La finale di Champions League è alle porte: sabato 30 maggio, ore 18, a Budapest ci sarà l'ultimo atto della massima competizione europea. PSG-Arsenal è la partita che tutti aspettano: i parigini vinceranno la seconda Champions League consecutiva? Oppure l'Arsenal vincerà la propria prima, mettendo a segno uno splendido double dopo aver trionfato in Premier League? Intanto Luis Enrique può sorridere: il PSG Campione d'Europa in carica recupera per la finale sia il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé che Achraf Hakimi. I due protagonisti dell'era Luis Enrique e di queste cavalcate europee sono pedine fondamentali, parte di una squadra di stelle.

Ousmane Dembélé aveva sofferto un infortunio al polpaccio durante l'ultima partita della stagione. Hakimi ha dovuto sottoporsi a un intenso programma di recupero per un infortunio alla coscia rimediato nella semifinale d'andata di Champions League contro il Bayern Monaco. L'ex Inter si è allenato individualmente e intensamente negli ultimi giorni. Entrambi da oggi pomeriggio hanno ricominciato ad allenarsi in gruppo. Venerdì mattina, prima della partenza per Budapest, i medici del PSG effettueranno tutti i rilievi del caso ma trapela ottimismo per i due giocatori.