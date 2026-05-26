Mondiali: Pulisic e McKennie nei 26 convocati degli Stati Uniti

26 Mag 2026 - 22:28
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Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i Mondiali del 2026, annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic (Milan), Weston McKennie (Juventus) e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro quattro anni fa, in Qatar, a causa di una lite in allenamento con l'allora ct Gregg Berhalter. Gli Stati Uniti giocheranno due amichevoli di preparazione, contro il Senegal a Charlotte il 31 maggio e poi contro la Germania a Chicago il 6 giugno, prima di recarsi in ritiro a Irvine, in California. Sono inseriti nel Gruppo D e affronteranno il Paraguay il 12 giugno a Los Angeles, l'Australia il 19 giugno a Seattle e la Turchia il 25 giugno, sempre a Los Angeles. Questo l'elenco dei convocati. - Portieri: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England), Chris Brady (Chicago) - difensori: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic Glasgow), Miles Robinson (Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal, Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus) - centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus Turin), Cristian Roldan (Seattle), Sebastian Berhalter (Vancouver), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marsiglia), Malik Tillman (Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds), Alejandro Zendejas (Club America) - attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry).

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