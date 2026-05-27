Lazio: Cataldi operato a Barcellona, intervento per risolvere pubalgia riuscito

Danilo Cataldi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo avevano costretto ai box nelle ultime giornate di campionato. Il calciatore della Lazio è stato operato dal professor Ramon Cugat a Barcellona. "Intervento andato, tutto ok" ha rassicurato il centrocampista biancoceleste in una storia sul proprio profilo Instagram sottolineando la riuscita dell'operazione. Cataldi, che a breve rientrerà in Italia ma tornerà in Spagna più avanti per sottoporsi ad alcuni controlli, ha scelto di operarsi a fine stagione per non saltare il ritiro estivo. Rinunciando così a qualche giorno di vacanza per presentarsi nelle migliori condizioni all'avvio della nuova stagione laziale guidata da Gennaro Gattuso, per il quale manca ormai solo la firma sul contratto che lo legherà al club biancoceleste.