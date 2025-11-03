Psg, Luis Enrique alla vigilia del Bayern: "Dembélé ci sarà"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Luis Enrique ha presentato la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le parole del tecnico del Paris Saint-Germain: "Sono una squadra molto forte, conosciamo le difficoltà del match e siamo pronti. Domani, al Parc des Princes, con i nostri tifosi e quell'atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione. Dembélé? Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto, anche se non so per quanto tempo resterà in campo".