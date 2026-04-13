Psg, Luis Enrique: "A Liverpool prevedo una partita insidiosa"

13 Apr 2026 - 19:58
© Getty Images

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"Quella di domani è una gara insidiosa; il calcio e le partite cambiano molto rapidamente, bisogna essere concentrati perché si può subire un gol in un attimo. Sarà importante iniziare bene, ma non sarà la chiave del successo". Lo afferma l'allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Liverpool, battuto 2-0 all'andata a Parigi. "Sappiamo quanto sia difficile giocare in questo stadio, ma è una motivazione per noi - ha continuato alla vigilia della sfida ad Anfield -, anche perchè il risultato è risicato rispetto a quello che si è visto all'andata. Ci saranno momenti difficili, ma abbiamo esperienza in questo tipo di partite e sono sicuro che saremo pronti", ha aggiunto Luis Enrique. 

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