Mancini vince il campionato in Qatar con l'Al Sadd: è il 15esimo titolo in carriera

Roberto Mancini e il suo Al Sadd sono campioni di Qatar. La notizia è arrivata al tecnico italiano nella serata di lunedì, grazie alla sconfitta dello Shamal, secondo, contro il Qatar Sc. La squadra di Mancini ha così potuto allungare a cinque punti sulla prima inseguitrice, rendendo inutile lo scontro diretto dell'ultima giornata e laureandosi campione con un turno d'anticipo.