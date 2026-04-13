Mancini vince il campionato in Qatar con l'Al Sadd: è il 15esimo titolo in carriera
Roberto Mancini © afp
Roberto Mancini e il suo Al Sadd sono campioni di Qatar. La notizia è arrivata al tecnico italiano nella serata di lunedì, grazie alla sconfitta dello Shamal, secondo, contro il Qatar Sc. La squadra di Mancini ha così potuto allungare a cinque punti sulla prima inseguitrice, rendendo inutile lo scontro diretto dell'ultima giornata e laureandosi campione con un turno d'anticipo.
Si tratta del 19esimo titolo nazionale (e terzo consecutivo, sesto in otto stagioni) per l'Al Sadd, che proprio nella serata di lunedì è impegnato nella Champions League asiatica contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Quindicesimo titolo della carriera per Mancini, che aveva già vinto il campionato in Italia (tre con l'Inter) e Inghilterra (nel 2012 con il Manchester City).
Nelle settimane in cui si parla tanto del futuro Ct della Nazionale, l'ultimo tecnico a sollevare un trofeo con gli azzurri - l'Europeo del 2021 - prova a candidarsi anche così, con l'ennesimo successo all'estero.