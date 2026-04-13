Psg, Hakimi prudente: "Liverpool forte, qualificazione ancora 50-50"
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"Ora c'è la Champions e dobbiamo farci trovare pronti. Non pensiamo a chi è favorito, a questo livello è sempre 50-50. Il Liverpool è molto forte, dovremo restare concentrati per tutto il match". Achraf Hakimi è molto prudente prima del ritorno dei quarti tra Liverpool e Psg.
La trasferta di Anfield può risultare indigesta. Un anno fa, i parigini passarono solo ai rigori: "Per noi era una partita importantissima. Non siamo cambiati troppo, siamo la stessa squadra con mentalità e ancora più sicurezza in noi", ha detto l'esterno a Sky Sport.