Psg, Icardi: "Sono qui per vincere la Champions League"

A passo spedito verso la Champions League. Ecco Mauro Icardi che si confessa a France Football: "L'obiettivo del club è quello di raggiungere la finale, e se Dio vorrà potrò finalmente sollevare questo trofeo. Perché questo è il motivo per cui il club ha investito negli ultimi anni", spiega l'ex attaccante dell'Inter ora al Psg. "Siamo a tre partite dal nostro obiettivo e insieme faremo di tutto per invertire la storia dopo gli episodi di Barcellona e Manchester", ha aggiunto il bomber argentino.

"Mi sono reso conto il giorno del sorteggio che dalla nostra parte non c'era una squadra che avesse già vinto la Champions. Ma attenzione - ha detto Maurito - perché le squadre nella nostra parte del tabellone hanno tutte la nostra stessa ambizione, vale a dire vincere finalmente questo titolo e cambiare il corso della storia".