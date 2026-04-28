Psg-Bayern semifinale Champions da record: mai così tanti gol

Gara da record tra Psg e Bayern Monaco. Quella andata in scena al Parco dei Principi è la semifinale con il maggior numero di gol nella storia della Champions League, non solo nell'intera partita (nove), ma anche nel primo tempo (cinque). Psg-Bayern è stata la prima semifinale nelle competizioni europee in cui entrambe le squadre hanno segnato almeno quattro gol: nella fase a eliminazione diretta della Champions League era successo solo in Chelsea-Liverpool 4-4, quarti di finale dell'edizione 2008/09.