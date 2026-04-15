Psg-Bayern è una finale anticipata, ma attenzione: l'Atletico del Cholo e l'Arsenal di Arteta sognano il golpe

È lo scontro tra le due squadre che hanno mostrato il calcio più spregiudicato e spettacolare. La forza d’urto del Bayern è stata constatata sulla propria pelle da Raffaele Palladino e dalla sua Atalanta, travolti negli ottavi di finale senza avere mai la possibilità di mettere in discussione l’esito della doppia sfida. Una stagione regolarissima quella dei tedeschi, che nella fase a gironi hanno avuto il secondo attacco a pari merito con il Barcellona (22 gol), una rete in meno dell’Arsenal. Nei quarti sono arrivati 6 gol in due partite contro il Real e l’unico dubbio può essere legato al momento negativo del portierone quarantenne Neuer. Il Paris Saint Germain di Luis Enrique invece ha ripetuto in qualche modo il cammino della passata edizione, che culminò con la finale di Monaco stravinta sull’Inter per 5-0. Sono dovuti passare per i playoff perché hanno sofferto la fase difensiva (11 gol subiti nella prima fase), però adesso sono veramente al top della condizione e lo hanno dimostrato con un doppio 2-0 al Liverpool che aveva chiuso la prima fase al terzo posto. Alla luce dì tutto questo e del fatto che il Bayern ha buttato fuori nei quarti il Real Madrid (sempre un avversario durissimo), possiamo accreditare i tedeschi di un leggero vantaggio.