Psg, Al-Khelaifi apre al Salary cap nel calcio: "È ciò che vogliamo, nessuno direbbe di no"

"NESSUNO VUOLE PERDERE SOLDI"

Il presidente della società parigina e dell'Eca torna sul tema del tetto salariale: "Se possiamo legalmente trovare un modo per introdurlo, tutti lo supporteranno"

Il presidente del Psg e dell'Eca, Nasser Al-Khelaifi, apre all'ipotesi del Salary cap nel mondo del calcio. "Se possiamo legalmente trovare un modo in cui le regole ci permetteranno di introdurre un tetto salariale, tutti lo supporteranno. Nessuno dirà di no", ha affermato il numero uno del club parigino in un'intervista al Financial Times. "Se chiedete a tutti i club, nessuno vuole perdere soldi. Nessuno, dal più grande al più piccolo", ha aggiunto.

Il tema del Salary cap è tornato in auge dopo l'applicazione delle nuove regole dell'Uefa sul Fair Play Finanziario che, secondo il segretario generale del sindacato dei giocatori Fifpro Jonas Baer-Hoffmann, sarebbero la "porta d'accesso a un tetto salariale". Secondo il quotidiano economico però, in molti dubitano che la soluzione di un tetto salariale nel calcio possa funzionare come in altri sport, anche a causa dei diversi sistemi fiscali che renderebbero difficile l'attuazione.