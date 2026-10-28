Provedel si dimostra da Inter, Carlos Augusto quando serve c'è sempre, ma la certezza è il solito Thuram

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Serata poco brillante per Bastoni e Bisseck in difesa, Sucic gioca con troppa timidezzadi Enzo Palladini
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INTER
Provedel 7 - Per essere il portiere della prima in classifica sul campo dell'ultima ha il suo bel da fare. Già nel primo tempo, tre parate di una certa importanza, nel secondo è più tranquillo, bella parata solo nel recupero. Dimostra di essere portiere da Inter.
Bisseck 5 - Sta in una terra di mezzo dove non ha quasi mai delle chiusure urgenti e dove potrebbe dare una mano a Diouf, che invece se ne sta largo e abbastanza solo.
Dal 1' st Akanji 5 - Non cambia molto nella catena di destra con il suo apporto.
Bastoni 5,5 - Da centrale dei tre difensori soffre parecchio le incursioni centrali, soprattutto quelle di Adams. Si prende anche un cartellino giallo dopo meno di mezz'ora, per evitar guai peggiori.
Carlos Augusto 6,5 - Non si può essere supereroi tutti i giorni, qualche volta si può anche giocare una partita normale, soprattutto se i compagni di reparto non sono particolarmente in palla. E poi dalla sua parte c'è Lauberbach che è un problema. Però quando arrivano i momenti decisivi, lui c'è e il gol del 2-0 è roba sua.
Diouf 6 - Ha addosso Mazzocchi che gli applica un controllo spietato, attento a ogni suo passo e a ogni movimento. Non gli è facile andare via e qualche giocata negli ultimi metri non è precisissima nel primo tempo, molto meglio nella ripresa.
Sucic 5,5 - Sembra sempre che abbia paura di sbagliare, Si sa quali sono le sue doti tecniche, eppure le tira fuori con il contagocce, quasi si sentisse sempre sotto osservazione da parte di un giudice severo.
Dal 1' st Barella 6 - Il primo tempo in panchina non gli fa particolarmente bene, il suo ingresso in campo lascia trasparire un po' di nervosismo. Poi si calma e cerca di aiutare Calhanoglu in regia.
A. Stankovic 6 - Alla prima opportunità da titolare è il più motivato di tutti, anche in alcune riaggressioni particolarmente energiche. Vorrebbe andare subito a cento all'ora anche se la squadra parte a velocità di crociera. La sua partita però dura solo un tempo.
Dal 1' st Calhanoglu 6,5 - Con il suo ingresso in campo, il baricentro della squadra si alza di diversi metri, anche se dall'altra parte le linee sono sempre molto ordinate.
Zielinski 6 - Da mezzala dovrebbe giocare con la mente più libera, all'inizio lo fa, poi si perde un po' in mezzo alla densità degli avversari.
Dimarco 6 - Sta attraversando un periodo di grande sofferenza, non è al cento per cento dal punto di vista fisico, prova a rendersi utile sfruttando il suo piede fatato. Ma è lontano dalla condizione migliore.
Thuram 7 - Sembrava previsto un riposo per lui, invece eccolo ancora in campo dal primo minuto, in un contesto tattico che non lo favorisce particolarmente, cioè un blocco bassissimo degli avversari che gli toglie gli spazi necessari per mettersi in moto. Però quando ha un paio di metri è sempre il più pericoloso e la dimostrazione arriva a dieci minuti dalla fine quando la sua iniziativa provoca l'autogol di Moreno.
Dal 41' st Spence sv.
Bonny 5,5 - Come sempre, quando viene chiamato in causa, ci mette tutto sé stesso per poter guadagnare una futura occasione. Gli spazi però sono proprio ristretti e quindi riesce a incidere poco o niente.
Dal 20' st Pio Esposito 6 - Entra per sfruttare il gioco aereo, ma viene cercato poco e allora prova a fare lui, ma con pochi spazi a disposizione.
Allenatore Chivu 6 - Giusto gestire il minutaggio in vista del derby, ma alcuni cambi lasciano qualche interrogativo.
VENEZIA
F. Stankovic 6,5; Halhal 6,5, Moreno 6, Juan Jesus 6; Hainaut 6, Kike Perez 6,5 (16' st Busio 5,5), Helgason 6,5 (23' st Basic 6), Sohm 6, Mazzocchi 6 (31' st Haps sv); Lauberbach 6,5 (23' st Yeboah 6), Adams 6,5. Allenatore Nicola 6.