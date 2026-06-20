Protti: a Livorno stadio Picchi gremito per ultimo saluto allo "Zar"

Uno stadio Armando Picchi gremito, con circa 10mila persone, ha salutato per l'ultima volta Igor Protti. L'ex centravanti, bandiera della squadra amaranto, è scomparso ieri all'età di 58 anni sconfitto da un cancro al colon. Come si vede da numerosi video sul web, tribuna e curva dello stadio sono completamente esauriti con i tifosi che cantano a squarciagola per salutare il loro beniamino.