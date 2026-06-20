Protti: a Livorno stadio Picchi gremito per ultimo saluto allo "Zar"

Uno stadio Armando Picchi gremito, con circa 10mila persone, ha salutato per l'ultima volta Igor Protti. L'ex centravanti, bandiera della squadra amaranto, è scomparso ieri all'età di 58 anni sconfitto da un cancro al colon. Come si vede da numerosi video sul web, tribuna e curva dello stadio sono completamente esauriti con i tifosi che cantano a squarciagola per salutare il loro beniamino.
Il feretro di Protti è entrato nello stadio poco dopo le 18 accompagnato dai capi ultrà della squadra. Sugli spalti un enorme striscione recita: "Grazie Igor, ora sei Leggenda" insieme a una foto gigante dell'ex giocatore amaranto. Come riferisce il sito de Il Tirreno presenti anche tante leggende del Livorno, a partire da Cristiano e Alessandro Lucarelli, Alessandro Diamanti, Fabio Galante. Davanti al feretro c'è tutta la famiglia di Protti con il sindaco di Livorno Luca Salvetti.