L'ULTIMO SALUTO

Protti: a Livorno stadio Picchi gremito per ultimo saluto allo "Zar"

Circa 10mila persone per l'ultimo saluto al campione scomparso

20 Giu 2026 - 18:45
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Uno stadio Armando Picchi gremito, con circa 10mila persone, ha salutato per l'ultima volta Igor Protti. L'ex centravanti, bandiera della squadra amaranto, è scomparso ieri all'età di 58 anni sconfitto da un cancro al colon. Come si vede da numerosi video sul web, tribuna e curva dello stadio sono completamente esauriti con i tifosi che cantano a squarciagola per salutare il loro beniamino.

Il feretro di Protti è entrato nello stadio poco dopo le 18 accompagnato dai capi ultrà della squadra. Sugli spalti un enorme striscione recita: "Grazie Igor, ora sei Leggenda" insieme a una foto gigante dell'ex giocatore amaranto. Come riferisce il sito de Il Tirreno presenti anche tante leggende del Livorno, a partire da Cristiano e Alessandro Lucarelli, Alessandro Diamanti, Fabio Galante. Davanti al feretro c'è tutta la famiglia di Protti con il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

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