IL LUTTO

Chiellini, ricordo commosso di Protti: "Sei stato mio idolo e capitano, ti devo tanto"

Post Instagram dello juventino: "Fa male salutarti, perché certe persone vorresti averle sempre accanto"

20 Giu 2026 - 18:20
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"Ciao Igor, non è facile trovare le parole, perché quello che sei stato per me va oltre quello che si riesce a scrivere. Ti ho conosciuto che ero un bambino, tu eri il mio idolo e capitano. Per tanti anni sei stato in quel gruppo davvero come un fratello maggiore. Uno di quelli che ti fanno crescere senza accorgertene, che ti danno tanto non con discorsi lunghi, ma con l'esempio quotidiano. E non hai mai smesso di starmi vicino, più nelle difficoltà che nelle gioie, perché sentivi anche da lontano quando avevo bisogno di te. Ti devo tanto. In tante scelte, in tanti atteggiamenti, c'è dentro qualcosa che mi hai lasciato tu". Nel giorno dell'ultimo addio di Livorno a Igor Protti, anche Giorgio Chiellini da ex giocatore amaranto ricorda con un post su Instagram l'attaccante scomparso ieri all'età di 58 anni.

"Fa male salutarti, perché certe persone vorresti averle sempre accanto. Ma allo stesso tempo so che quello che mi hai dato resta, ed è qualcosa che mi porto dentro ogni giorno. Grazie davvero di tutto, Igor. Per quello che sei stato e per quello che continuerai a essere per me", ha concluso l'ex capitano della Juve e della Nazionale.

giorgio chiellini
igor protti

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