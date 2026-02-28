Protocollo Var, perditempo e simulatori: le novità regolamentari verso il Mondiale

Il calcio vuole dire basta a simulazioni e perdite di tempo. Per farlo, l’IFAB, durante la sua 140ª assemblea generale in Galles, ha varato una serie di nuove regole che entreranno in vigore dal 1° giugno 2026, in tempo per Mondiale 2026. Le modifiche riguardano portieri, rimesse, infortuni, sostituzioni e protocollo Var.