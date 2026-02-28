La rivoluzione

Protocollo Var, perditempo e simulatori: le novità regolamentari verso il Mondiale

L'IFAB ha proposto una serie di nuove regole in vista della Coppa del Mondo: lotta contro le perdite di tempo sistematiche e alle simulazioni

28 Feb 2026 - 12:22
Il calcio vuole dire basta a simulazioni e perdite di tempo. Per farlo, l’IFAB, durante la sua 140ª assemblea generale in Galles, ha varato una serie di nuove regole che entreranno in vigore dal 1° giugno 2026, in tempo per Mondiale 2026. Le modifiche riguardano portieri, rimesse, infortuni, sostituzioni e protocollo Var.

Otto secondi per rinvii e rimesse

 Dopo il limite introdotto per il portiere in possesso del pallone, arrivano altre novità in tema di rimesse in gioco. Per eliminare le perdite di tempo sistematiche nelle fasi di ripresa del gioco la regola degli 8 secondi (3 iniziali + 5 di countdown arbitrale) verrà allargata anche alle rimesse dal fondo: se il portiere dovesse superare il tempo limite verrà punito con un calcio d’angolo in favore degli avversari. Lo stesso principio verrà applicato per le rimesse laterali: sforati gli 8 secondi l'arbitro ordinerà il cambio rimessa. 

Infortuni e simulazioni: 60 secondi fuori dal campo

 Novità importante anche sul fronte infortuni e interventi medici: se un giocatore richiede assistenza sanitaria per più di 8 secondi dovrà restare fuori dal campo almeno per un minuto. Con un'eccezione: se il fallo comporta ammonizione o espulsione, il giocatore potrà rientrare subito. La misura, già testata in competizioni internazionali, punta a ridurre simulazioni e interruzioni strategiche. 

Sostituzioni: massimo 10 secondi

 Lotta alle perdite di tempo anche sulle sostituzioni: per velocizzare le operazioni di cambio saranno concessi al massimo 10 secondi da quando il numero appare sul tabellone luminoso. Se il cambio non viene completato entro il tempo limite la squadra resta temporaneamente in inferiorità numerica fino alla successiva interruzione. 

Var: intervento su angoli assegnati erroneamente e secondo giallo

 Dopo la bufera Bastoni-Kalulu, modifiche anche al protocollo Var: introdotta la possibilità di rivedere, e in caso revocare, il giallo che porta a un'espulsione. Nessuna revisione concessa invece per le prime ammonizioni. Inoltre il Var potrà intervenire anche su calci d’angolo assegnati erroneamente che portano a un gol. L’obiettivo è ridurre errori decisivi nelle azioni che portano direttamente a una rete.

