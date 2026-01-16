Primo raduno 2026 degli arbitri Can, l'Aia: "Attacchi inaccettabili"

Primo raduno dell'anno per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara della Can si sono infatti riuniti, presso il Centro Tecnico Federale, per svolgere il consueto stage con la Commissione guidata da Gianluca Rocchi. Due giorni di riunioni tecniche, allenamenti e test atletici per prepararsi alla seconda parte del Campionato. A Coverciano - si legge in una nota - sono intervenuti anche il vicepresidente vicario dell'Aia Francesco Massini e il vicepresidente Michele Affinito. "Parafrasando Gianluca, ribadiamo con forza che noi siamo qui con voi, per voi e per tutta l'Aia - ha esordito Francesco Massini - Alcune affermazioni che circolano meritano doverosi chiarimenti. Ho scritto immediatamente, già mercoledì, al Presidente Gravina per un saluto istituzionale, per manifestare la piena disponibilità mia e di tutto il Comitato Nazionale, auspicando un incontro, e sono rimasto molto contento della sua immediata e cordiale risposta. Come ho detto telefonicamente al Presidente, l'Aia è da sempre parte integrante della Federazione. Mi dispiace sinceramente per quanto accaduto ieri: essere informato della riunione a pochi minuti dall'inizio mi ha creato un reale imbarazzo istituzionale, anche perché ero impegnato per motivi di lavoro". "A Voi tutti - ha aggiunto il Vicepresidente vicario - posso affermare, con assoluta chiarezza e senza paura di essere smentito, che il Comitato Nazionale, fin dall'inizio del mandato, ha fatto tutto quanto richiesto da Gianluca per mettervi nelle migliori condizioni operative: riduzione del numero di arbitri e assistenti, modifiche regolamentari, autorizzazione a tutti i raduni richiesti, corso VAR e incremento dell'organico. Tutti e 15 i raduni richiesti sono stati approvati già nel mese di agosto. Continueremo ad ascoltare ogni vostra esigenza e a essere propositivi, facendo tutto il necessario per voi, con l'obiettivo di migliorarci costantemente, nel pieno rispetto dei regolamenti, delle disponibilità e con l'AIA sempre al centro".