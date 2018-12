Pressing su Canale 5, domenica 2 dicembre ospiti Vieri e Galli

01/12/2018

Domenica 2 dicembre 2018, in seconda serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Pressing”, programma di attualità sportiva curato dalla redazione di SportMediaset diretta da Alberto Brandi. Riflettori puntati sulla quattordicesima giornata di Serie A. All’interno di Pressing tutti i gol e gli highlights dei match, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti e i dibattiti in studio sui temi più caldi dell’attualità calcistica.



Il tutto, raccontato con la competenza, il ritmo e la simpatia di Pierluigi Pardo, affiancato da Giorgia Rossi ed Elena Tambini. In studio anche il comico Andrea Pucci e un campione come Ciro Ferrara. Inoltre, ospiti d’eccezione della puntata l’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter Christian Vieri e l’ex portiere del Milan Giovanni Galli.