Premier League: solo pari per il primo Tottenham senza Conte, 1-1 contro l’Everton

INGHILTERRA

Gli Spurs prima segnano con Kane su rigore, poi si fanno rimontare da Keane nel finale

Si apre con un pari l'era post-Conte del Tottenham che, nel posticipo della 29a giornata di Premier League, viene fermato sull'1-1 dall'Everton. Succede tutto nella ripresa: l'espulsione di Doucouré propizia il gol di Kane, a segno su rigore. Quella di Moura invece dà coraggio ai Toffees, che pareggiano nel finale con il tiro da fuori di Keane. Un solo punto quindi per Stellini, raggiunto in classifica da Newcastle e Manchester United.

Soltanto un pari per il Tottenham, che nella prima partita senza Conte e con Stellini in panchina, viene fermato sull’1-1 dall’Everton. Il match è intenso e senza sosta fin dai primi minuti. Gli Spurs fanno circolare con velocità il pallone, ma la prima occasione ce l’hanno i Toffees: Iwobi strappa a sinistra e serve Gray al limite dell’area, il suo destro a giro si spegne però alto. La risposta ospite è affidata ad Harry Kane, che aggancia bene una palla sporca in area ma si fa respingere il tiro sulla linea da un difensore. Il centravanti inglese è come al solito il più pericoloso dei suoi, e poco dopo sfiora il gol di testa su un bel cross di Perisic. A questo punto l’Everton alza il ritmo e schiaccia il Tottenham, che prova a ripartire con i suoi velocisti in contropiede. La squadra di Stellini continua a soffrire anche in avvio di ripresa, ma al 58’ la partita cambia: fallo di reazione di Doucouré su Kane e rosso diretto per il centrocampista maliano. Il Tottenham, sfruttando l’uomo in più, conquista campo e dieci minuti più tardi passa: Keane stende Romero in area e Kane trasforma il calcio di rigore, spiazzando Pickford e firmando così il suo 24esimo gol stagionale. La reazione dell’Everton è rabbiosa: prima Gueye trova la bella parata di Lloris, poi Keane non riesce a dare forza al suo colpo di testa. All’88’ altro episodio chiave del match: follia di Lucas Moura, che entra a martello su un avversario a centrocampo e lascia i suoi in dieci. Ristabilita la parità numerica, i padroni di casa ci mettono soltanto due minuti a pareggiare: Keane recupera palla al limite dell’area e lascia partire un tiro che si infila all’angolino e fa esplodere Goddison Park. Finisce quindi 1-1: il Tottenham aggancia Newcastle e Manchester United al terzo posto a quota 50 punti, mentre l’Everton sale a 27.