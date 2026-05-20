Serie B, La Penna arbitrerà il ritorno playout Sudtirol-Bari

20 Mag 2026 - 12:50
© italyphotopress

© italyphotopress

Sarà Federico La Penna l'arbitro del ritorno della finale playout tra Sudtirol e Bari. Il fischietto di Roma, in questa stagione nell'occhio del ciclone a causa dell'espulsione a Kalulu in Inter-Juventus, è stato scelto per una partita delicata che vale la salvezza in Serie B. All'andata è finita 0-0 e venerdì 22 al "Druso" di Bolzano il Bari dovrà vincere per evitare la retrocessione a causa del peggior piazzamento in regular season.

Questa la squadra arbitrale completa: 

LA PENNA

PERROTTI - COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI   

AVAR:  CHIFFI

playout serie b
bari
bari-sudtirol
sudtirol
la penna

Ultimi video

01:55
Conte, addio e futuro

Conte, addio Napoli. E ora?

02:30
Intervista a Collina

Intervista a Collina

03:13
Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

02:57
Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

02:20
Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

01:26
CR7 è ancora mondiale

CR7 è ancora mondiale

02:28
O'Ney jolly di Carletto

O'Ney jolly di Carletto

02:15
Premier, tripudio Arsenal

Premier, tripudio Arsenal

01:33
L'obiettivo di Esposito

L'obiettivo di Esposito

01:58
Mancini core de Roma

Mancini sempre più "core de Roma"

01:41
Modric per il rush finale

C'è Modric per il rush finale

01:44
Milan, ritiro Champions

Milan, ancora in ritiro con vista Champions

01:38
Di Gregorio annata flop

L'annata flop di Di Gregorio

01:41
Juve, cercando Yildiz

Juve verso il derby cercando Yildiz

02:32
Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

01:55
Conte, addio e futuro

Conte, addio Napoli. E ora?

I più visti di Calcio

MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

SRV MN OK TENNIS SINNER 18/5 SRV

Sinner, obiettivo Parigi: il piano per vincere ancora

Premiazione a San Siro

Premiazione a San Siro

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:50
Premier inglese Starmer, tifoso Arsenal, celebra i Gunners: "Finalmente campioni"
13:46
Inter, raduno in Germania ed estate in giro per il mondo: i nerazzurri faranno 30mila km
13:03
Arsenal, Max Dowman nella storia: è il più giovane a vincere la Premier
12:57
Elezioni Figc, interrogazione al Senato per Abodi su presunta ineleggibilità Malagò
12:50
Serie B, La Penna arbitrerà il ritorno playout Sudtirol-Bari