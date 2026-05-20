Serie B, La Penna arbitrerà il ritorno playout Sudtirol-Bari

Sarà Federico La Penna l'arbitro del ritorno della finale playout tra Sudtirol e Bari. Il fischietto di Roma, in questa stagione nell'occhio del ciclone a causa dell'espulsione a Kalulu in Inter-Juventus, è stato scelto per una partita delicata che vale la salvezza in Serie B. All'andata è finita 0-0 e venerdì 22 al "Druso" di Bolzano il Bari dovrà vincere per evitare la retrocessione a causa del peggior piazzamento in regular season.



Questa la squadra arbitrale completa:



LA PENNA