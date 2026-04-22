L'EPISODIO

Ederson porta avanti l'Atalanta ma il Var cancella tutto

Il brasiliano aveva portato avanti la Dea prima che Colombo venisse richiamato al monitor per il contatto tra Krstovic e Motta che ha fatto arrivare il pallone nella disponibilità di Ederson

22 Apr 2026 - 22:21
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Ederson aveva portata avanti l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Il brasiliano aveva appoggiato nella porta sguarnita da due passi. La palla era arrivata nella disponibilità del centrocampista della Dea dopo un contatto molto dubbio tra Krstovic e Motta. Il portiere biancoceleste tenta una presa bassa ma la palla gli sfugge. Poi, d'istinto va con entrambe le braccia per coprire il pallone e proprio in quell'istante arriva il piede del Montenegrino a sfilargliela. L'arbitro Colombo dopo essere stato chiamato al Var ha optato per l'annullamento della rete. Un episodio che ha ricordato il gol annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino. 

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