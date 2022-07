Premi Champions 22/23: quanto incasseranno i club

UEFA

Restano sostanzialmente invariati rispetto alla scorsa stagione i premi messi a disposizione dall’Uefa

La Champions League 2022/23 vale 2,022 miliardi di euro. Sarà questa la cifra totale dei premi che la UEFA distribuirà ai 32 club partecipanti alla massima competizione europea. Ma come saranno distribuiti? Ciascuno dei 32 club che si qualificheranno per la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro (acconto 14,8 milioni, saldo 840mila euro). Per ogni partita si riceveranno 2,8 milioni a vittoria e 930mila euro a pareggio: gli importi non distribuiti (930mila euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie. Tra quota di partenza e bonus prestazioni, chi vince la Champions può ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 4,5 milioni.

Inoltre i due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA 2022 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

Ci sono poi da aggiungere le entrate derivanti dal ranking decennale. Il totale di 600,6 milioni è diviso in "quote di coefficiente" da 1,137 milioni di euro ciascuna: la squadra più in basso in classifica ne prende una sola, la prima in classifica ne riceverà 32 (equivalenti a 36,38 milioni di euro). Infine, c'è il market pool (300,3 milioni) che verrà distribuito in base al valore di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi) e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione. Metà dell'importo che rappresenta il valore di ciascun mercato sarà ripartito tra le squadre in base ai risultati nel campionato nazionale precedente. Per l'Italia, che conta quattro squadre qualificate, la suddivisione è la seguente: alla squadra campione il 40%, alla seconda il 30%, alla terza il 20%, alla quarta il 10%. In questa divisione non rientra la detentrice di Champions o Europa League che non si qualifica in Champions tramite il campionato. L'altra metà dell'importo che rappresenta il valore di ciascun mercato verrà corrisposta in maniera proporzionale al numero di partite giocate da ciascun club nella Champions 2022/23.

Ultimo, ma non importanza, il calcolo sull'impatto del Covid: come spiegato dalla UEFA, dalla distribuzioni ai club della stagione 2022/23 verranno quindi sottratti complessivi 97,6 milioni di euro, in proporzione per competizione e in proporzione ai ricavi di ogni singolo club.