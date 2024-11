PORTO, VITOR BRUNO: "SCONFITTA INGIUSTA"

"Il risultato non è giusto, è stata una partita equilibrata, loro ci hanno segnato su una palla inattiva. Poi abbiamo segnato e poi succede quello che è successo. Siamo delusi, ma siamo ancora in lotta per la qualificazione, per noi è ancora tutto aperto ma ora dobbiamo dare una risposta, dobbiamo leggere meglio le partite. Adesso pensiamo al match con il Benfica". Sono queste le parole di Vitor Bruno, tecnico del Porto, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio in Europa League. "Siamo stati molto ambiziosi e questo ci ha tradito. Siamo stati all'altezza, ma ora dobbiamo pensare alle prossime partite. Stiamo pagando un prezzo elevato, dobbiamo metterci l'anima e dagli errori trovare la voglia di attaccare la partita contro il Benfica", conclude il tecnico portoghese.