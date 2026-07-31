Morte Baresi, Abodi: "Esci dal campo a testa alta, atleta e uomo esemplare"

"Caro Franco, in campo hai "domato" con il talento ogni avversario, nella vita hai lottato con lo stesso spirito fino all'ultimo secondo di una partita ben più complessa. Oggi esci dal "campo" ancora una volta a testa alta e ci lasci con le lacrime, come successe a te nella finale del mondiale americano del 1994". Lo scrive su X il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la notizia della scomparsa di Franco Baresi. "Sei stato un atleta e un uomo esemplare, un simbolo di lealtà, passione e dedizione sportiva, mai sopra le righe, mai una parola fuori posto, con la tua classe, umiltà e riservatezza che ti hanno sempre contraddistinto - ha aggiunto -.. Hai ispirato generazioni di atleti e tifosi contribuendo a scrivere pagine indelebili della storia dello sport azzurro e del tuo amato Milan, che hai servito generosamente anche nella sua Fondazione". Abodi ha poi concluso: "Grazie per ciò che sei stato, per aver accettato di fare il tedoforo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, un momento emozionante e ricco di significati. Il tuo ricordo resterà vivo nel patrimonio di valori che hai saputo incarnare dentro e fuori dal campo, perché la tua leggenda diventi esempio in un mondo del calcio che vogliamo migliore".