Il mandato di Mauricio Pochettino alla guida della nazionale statunitense si è concluso con una vittoria per 2-0 contro Haiti. L'argentino, che dal 2024 allenava gli Usa, si trasferisce al Manchester United in Inghilterra. Pochettino ha scambiato abbracci, scherzato e salutato i giocatori e lo staff sul campo dopo la partita. "Volevamo finire bene... Certo, è difficile perché è commovente. Perché mi piacciono davvero questi ragazzi, mi piacciono i giocatori, mi piace lo staff", ha detto il tecnico.