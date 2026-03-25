Playoff, Montella verso Turchia-Romania: "Vogliamo tornare ai Mondiali"

"Questa è una partita molto importante per il nostro Paese. Sono passati molti anni e vogliamo porre fine a questo digiuno. Dobbiamo reagire a qualsiasi evento che possa verificarsi in qualsiasi momento. Essendo una partita secca, sarà come una finale. Dobbiamo dimostrare l'unità che abbiamo mostrato finora. Vogliamo lottare fino alla fine". Così il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella alla vigilia della partita contro la Romania al Besiktas Park, valida per i playoff Mondiali. In caso di vittoria i turchi affronteranno in trasferta una fra Slovacchia e Kosovo. "Siamo una squadra che sa cosa fare sia quando ha il possesso palla sia quando non ce l'ha. Nei momenti difficili dobbiamo conoscere i punti di forza dell'avversario, domani saremo in campo nel modo migliore per rappresentare il nostro Paese", ha aggiunto il tecnico italiano che è fiero dei risultati ottenuti fin qui con Yildiz e compagni. "Negli ultimi due anni abbiamo costruito solide basi. Abbiamo ottenuto buoni risultati agli Europei, abbiamo ottenuto buoni risultati in Nations League. Vogliamo continuare a dare il massimo con i nostri giocatori e raggiungere questi standard", ha detto.