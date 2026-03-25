Italia, Retegui: "Settimana più importante dell'anno. Pressione? No, voglia di vincere"

Mateo Retegui non ha dubbi: "Questa è per tutti noi la settimana più importante dell'anno". Gli uomini scelti da Gattuso l'hanno capito: strappare il pass per il Mondiale è una questione di vita o di morte per il futuro del movimento calcistico italiano. Gli azzurri sono i grandi favoriti sia contro l'Irlanda del Nord che nell'eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles, inevitabile che sulle spalle di Retegui e compagni ci sia una buona dose di pressione: "Non so se pressione è la parola giusta per esprimere quello che sento. Io ho tantissima voglia di giocare questa partita, da quando abbiamo giocato contro la Norvegia a Milano. C'è voglia di giocare, vincere e dimostrare che la squadra è pronta. Sappiamo che è una partita che vincerà chi avrà più determinazione, sappiamo che sarà combattuta e che dovremo lottare fino alla fine".