Abodi: "Gattuso persona migliore, pensiamo positivo"

25 Mar 2026 - 14:33

"È giusto essere esclusivamente concentrati sull'obiettivo che è nelle nostre disponibilità, siamo artefici del nostro destino, se riusciamo a esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l'avversario, la strada è quella di ritrovarci al Mondiale. Ma il calcio ha delle regole. Gattuso è la persona migliore per poter dirigere questa orchestra e sono convinto che saprà tirare fuori anche quello che è nel profondo di ogni giocatore". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione di' B4People', piattaforma di sostenibilità della Lega Serie B, a Palazzo Brasini a Roma, in vista della semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord. "C'è una compattezza ritrovata attorno alla maglia azzurra. Pensiamo positivo e non pensiamo ad altro", ha concluso Abodi.

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