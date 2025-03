Pizzul: lunedì Udinese in campo con Lazio con lutto al braccio

Lunedì sera, all'Olimpico, in occasione della partita di Serie A, Lazio-Udinese, la formazione friulana scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria del giornalista sportivo Bruno Pizzul, scomparso ieri all'età di 86 anni. Pizzul aveva militato, come calciatore, tra le altre, anche tra le fila della società bianconera, prima di lasciare anzitempo la carriera per un grave infortunio al ginocchio. Negli anni, anche dopo la pensione dalla Rai, ha sempre mantenuto un rapporto di stretta collaborazione con il Club friulano. Era anche amico personale di Gianpaolo Pozzo, proprietario della squadra da quasi 40 anni e attualmente il decano nella massima serie calcistica.