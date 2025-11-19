Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
UNDER 21

Pisilli, gol ed esultanza speciale: linguaccia per la promessa al piccolo Emanuele

Il centrocampista della Roma ha mantenuto la parola data al piccolo tifoso

di Max Cristina
19 Nov 2025 - 15:53
1 di 35
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Niccolò Pisilli continua a brillare con la Nazionale Under 21. Dopo il gol spettacolare segnato contro la Polonia, il centrocampista della Roma è tornato in rete anche nella sfida contro il Montenegro, conclusa 4-1 per gli azzurrini. Ma questa volta a far parlare non è stata solo la sua prestazione: la sua esultanza è diventata un simbolo.

Subito dopo il gol del pareggio, Pisilli ha festeggiato portando la mano destra sulla fronte e mostrando la linguaccia, un gesto diventato celebre grazie al piccolo Emanuele, conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16, amatissimo da molti calciatori di Serie A.

Quell’esultanza non è stata casuale: Pisilli aveva fatto una promessa al ragazzo, e l’ha mantenuta. Il padre di Emanuele ha raccontato tutto in un post su Instagram, spiegando il significato di quel momento speciale. Emanuele, che da mesi affronta una battaglia difficile, ha collezionato selfie e video con la sua iconica linguaccia insieme a tanti protagonisti della Nazionale e della Serie A, da Mancini a De Rossi.

Visualizza il post su Instagram
 

Nel post pubblicato sul profilo di Emanuele si legge tutta la gioia per il gesto del suo amico Niccolò: "Promessa mantenuta! ‘Ema, al prossimo gol in Nazionale esulto con la tua linguaccia’. E in una settimana Niccolò Pisilli segna un gol pazzesco con la Polonia e poi ancora contro il Montenegro. Che diventerà un campione è quasi certo, ma la cosa più bella è la nostra amicizia e il fatto che abbia voluto dedicarmi il gol. Ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo meraviglioso"

Un gesto semplice ma potente, che ha commosso il web e ha confermato ancora una volta la grande umanità del giovane talento giallorosso.

pisilli
esultanza

Ultimi video

03:23
DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:28
Un esordio da leggenda

Buffon, un esordio da leggenda

01:31
DICH CHIELLINI 2 SU CAMPIONATO DIFFICILE E INTER DICH

Chiellini: "Campionato equilibrato, ma c'è una squadra più forte"

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

01:36
Sabato Napoli-Atalanta

Il Napoli prova a ripartire

01:58
Curacao, Haiti, Panama

Curacao, Haiti, Panama: tutti al Mondiale

01:32
Chivu al suo primo derby

Chivu, prima stracittadina in panca

01:46
Tare in clima derby

Tare carica il Milan

01:45
Lautaro uomo derby

Lautaro, un derby per amico

01:08
DICH CHIELLINI JUVE DICH

Chiellini sul rinnovo Yildiz: "Con calma, con calma: c'è volontà comune di farlo"

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

03:23
DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:01
Fifa, ecco il ranking aggiornato: Italia ufficialmente fuori dalla top 10
16:39
Fifa: "Mondiale 2026 l'evento più grande mai organizzato, come 104 Superbowl"
15:45
Inter, domani il rientro di Akanji alla Pinetina. Ancora lavoro a parte per Dumfries
15:44
Juve, si ferma Rugani ma Spalletti ritrova Kelly e Cabal. Anche Bremer verso il rientro
15:36
Miracolo Curacao, capitan Bacuna: "Nessuno credeva in noi"