Pisilli, gol ed esultanza speciale: linguaccia per la promessa al piccolo Emanuele

Quell’esultanza non è stata casuale: Pisilli aveva fatto una promessa al ragazzo, e l’ha mantenuta. Il padre di Emanuele ha raccontato tutto in un post su Instagram, spiegando il significato di quel momento speciale. Emanuele, che da mesi affronta una battaglia difficile, ha collezionato selfie e video con la sua iconica linguaccia insieme a tanti protagonisti della Nazionale e della Serie A, da Mancini a De Rossi.