Calcio

Pisa senza Albiol ma a due punte contro la Lazio

28 Ott 2025 - 20:21
Contro la Lazio il Pisa dovrà fare a meno di Albiol, operato alla mano sinistra dopo l'infortunio contro il Milan. Il difensore tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni per tornare a disposizione in vista della trasferta di domenica prossima con il Torino, grazie a un apposito tutore. Per il resto fuori i lungodegenti Stengs, Esteves e Lusuardi. Gilardino va a caccia del primo successo della stagione confermando in attacco Nzola supportato da Moreo, con Tramoni che potrebbe essere una risorsa in più dalla panchina a partita in corso. Confermata anche la difesa a tre e il centrocampo a cinque con Aebischer, Marin e Akinsanmiro centrali, Touré e Leris sulle corsie esterne. 

20:21
Pisa senza Albiol ma a due punte contro la Lazio
19:40
Giulini a Cardinale: "Nessuno vuol vedere Cagliari-Lecce? Qualcuno negli Usa forse tifa più noi che Milan"
19:32
Genoa, Vieira: "Contro la Cremonese dobbiamo vincere"
19:23
Bologna, approvato bilancio al 30 giugno 2025: utile di 14 milioni con la Champions
18:38
Napoli, Oriali: "De Bruyne? Domani sapremo meglio. In settimana rientra Lukaku"