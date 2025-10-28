Pisa senza Albiol ma a due punte contro la Lazio

Contro la Lazio il Pisa dovrà fare a meno di Albiol, operato alla mano sinistra dopo l'infortunio contro il Milan. Il difensore tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni per tornare a disposizione in vista della trasferta di domenica prossima con il Torino, grazie a un apposito tutore. Per il resto fuori i lungodegenti Stengs, Esteves e Lusuardi. Gilardino va a caccia del primo successo della stagione confermando in attacco Nzola supportato da Moreo, con Tramoni che potrebbe essere una risorsa in più dalla panchina a partita in corso. Confermata anche la difesa a tre e il centrocampo a cinque con Aebischer, Marin e Akinsanmiro centrali, Touré e Leris sulle corsie esterne.