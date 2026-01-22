Pisa, Gilardino: "Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggio"

22 Gen 2026 - 15:34
© Getty Images

© Getty Images

"Domani incontriamo la prima della classe. Una squadra fortissima anche a livello internazionale, nonostante la sconfitta dell'altra sera contro l'Arsenal, quindi dobbiamo portare a San Siro lo spirito che abbiamo messo in campo contro l'Atalanta, facendo una partita di grande spessore, personalità e coraggio". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia dell'anticipo di domani sera contro l'Inter.

"Dovremo essere bravi e lucidi all'interno della partita - ha aggiunto - perché incontreremo una squadra fisica e di grandi qualità tecniche e dovremo cercare di sfruttare tutte le occasioni che ci saranno concesse. Sappiamo che ci accompagneranno in questa trasferta oltre cinquemila pisani e, quindi, dovremo giocare anche per loro".

Per questo, ha osservato Gilardino, "la nostra volontà è quella di andare a giocarci le nostre possibilità in una partita difficile e speciale, perché sarà l'ultima a San Siro prima della pausa olimpica: sarà un bello spettacolo e dovremo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e per portare a casa punti perché ne abbiamo bisogno e dobbiamo provare a farli contro chiunque". Infine, l'allenatore toscano ha assicurato che nonostante la classifica "la squadra è in fiducia, ha grande entusiasmo: Akinsanimiro è tornato dalla Coppa d'Africa ed è molto motivato, ma le scelte di formazione le deciderò all'ultimo momento sapendo che posso contare su un gruppo di ragazzi tutti molto determinati". 

Ultimi video

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

01:43
Cardinale visita il Milan

Cardinale visita il Milan

01:29
Bentornato Edoardo

Bentornato Edoardo

01:32
Napoli settimana verità

Napoli settimana verità

01:52
Sucic, qualità da senior

Sucic, qualità da senior

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
Serie B, Juve Stabia-Entella si giocherà a porte chiuse
Gigi Simoni
16:06
L'Inter ricorda Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Stile, competenza e umanità"
15:45
Figc, rinviate trattazioni deferimenti Siracusa e Trapani
15:39
Tra ottavi e playoff ballano 10 milioni: quanto vale la Champions League
15:34
Pisa, Gilardino: "Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggio"