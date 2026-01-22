Pisa, Gilardino: "Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggio"

Per questo, ha osservato Gilardino, "la nostra volontà è quella di andare a giocarci le nostre possibilità in una partita difficile e speciale, perché sarà l'ultima a San Siro prima della pausa olimpica: sarà un bello spettacolo e dovremo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e per portare a casa punti perché ne abbiamo bisogno e dobbiamo provare a farli contro chiunque". Infine, l'allenatore toscano ha assicurato che nonostante la classifica "la squadra è in fiducia, ha grande entusiasmo: Akinsanimiro è tornato dalla Coppa d'Africa ed è molto motivato, ma le scelte di formazione le deciderò all'ultimo momento sapendo che posso contare su un gruppo di ragazzi tutti molto determinati".