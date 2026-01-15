Pisa, Gilardino: "Contro l'Atalanta gara difficile, non c'è Tabù-Arena"

© Getty Images
"Affrontiamo una squadra e una Società molto forte, che arriva a Pisa nel suo momento migliore con quattro vittorie nelle ultime cinque partite; noi vogliamo provare a interrompere questa striscia, ma non sarà semplice". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino nel consueto appuntamento con i media alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta.
"Non voglio, però, sentir parlare di Tabù-Arena perché non è rispettoso per i tifosi e per le prestazioni che stiamo facendo e abbiamo fatto. Dobbiamo pensare in positivo - ha aggiunto - dobbiamo pensare una partita alla volta consapevoli che abbiamo meno punti di quanto avremmo meritato, anche perché ci sono aspetti ancora da migliorare".
Capitolo singoli. "Durosinmi e Bozhinov sono a disposizione ma, ovviamente, dovrò stare attento nelle considerazioni all'interno della gara e nel minutaggio. È vero, la coperta in questo momento è un po' corta ma sinceramente sono sereno perché confido nei ragazzi che ho a disposizione, nella loro attitudine e nella loro voglia", ha concluso Gilardino.