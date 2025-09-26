Logo SportMediaset
Pirateria, De Siervo: "Operazione Gotha colpo forte nella battaglia per legalità"

26 Set 2025 - 19:49

"Grandi complimenti alle Autorità, che con questa operazione assestano un colpo forte alla pirateria nella quotidiana battaglia per la legalità nel nostro Paese. Abbiamo imparato sulla pelle delle persone oneste che tutti gli imprenditori e i lavoratori del mondo dello sport, del cinema e della televisione subiscono, tutti i giorni, danni consistenti a causa dello streaming illegale. La pirateria non solo impoverisce il sistema calcio, ma mette a rischio la sicurezza informatica degli utenti e alimenta circuiti criminali". Così l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo in merito all'operazione antipirateria Gotha 2. "Quella portata a segno è un'operazione tra le più importanti mai condotte, che ha colpito il vertice del mercato illegale dello streaming in Italia: quasi un milione di utenti e profitti per svariati milioni al mese danno la dimensione del fenomeno e dimostra che tutti ora possono essere intercettati e perseguiti per risarcire il danno creato - ha aggiunto - I fruitori di siti o piattaforme pirata devono sapere che è finita l'epoca dell'impunità, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni e nessuno di loro resterà più spettatore anonimo". 

