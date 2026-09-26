Pietra vola sulla testa dell'arbitro: gara di calcio sospesa in Prima Categoria

26 Set 2026 - 20:52
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È stata sospesa dopo che l'arbitro è stato colpito alla testa da una pietra la gara di calcio tra Lacco Ameno e Real S.G. Frattaminore, valida per la prima giornata del campionato di Prima Categoria. L'episodio è avvenuto allo stadio Patalano, con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Secondo una prima ricostruzione, durante l'incontro sarebbe scoppiata una rissa in campo e dall'esterno dell'impianto (che attualmente è off limits per gli spettatori per problemi tecnici) sarebbero state lanciate alcune pietre. Una ha raggiunto alla testa il direttore di gara, costringendolo a interrompere definitivamente la partita. Sull'accaduto sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. L'Asd Lacco Ameno 2013 ha condannato "con la massima fermezza" l'episodio, definendo il lancio della pietra "un atto inqualificabile e criminale" e annunciando piena collaborazione con le forze dell'ordine. "Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con lo sport. Lacco Ameno si dissocia e prende nettamente le distanze da chi si è macchiato di un gesto del genere", afferma il sindaco Domenico De Siano. "Il nostro paese è e resta una terra ospitale, una comunità che crede nello sport e nei suoi valori. Comportamenti come questo non ci rappresentano e non possono mettere in discussione ciò che Lacco Ameno è", conclude il sindaco. La società ha espresso solidarietà all'arbitro e gli ha rivolto gli auguri di pronta guarigione.

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